Строительство дома по программе реновации стартовало в Кузьминках

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки, 115-й квартал Карта всех событий

Специалисты начали строительство жилого дома по программе реновации в районе Кузьминки. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, земельный участок 107/4, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут подготовительные работы. Новостройку возводят на месте первой демонтированной в районе пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры в том же районе. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сказал руководитель ведомства.

Так, в односекционной новостройке с подземной парковкой будет 147 квартир, большинство из них — двухкомнатные. На первом этаже разместят объекты социальной инфраструктуры, а также колясочную, комнату консьержа, кладовую и зону для почтовых ящиков.

Кроме того, жилое здание оборудуют под маломобильных жильцов. Прилежащую территорию благоустроят, заключил Загрутдинов.

До этого стало известно, что с начала года в Москве началось строительство 20 домов по программе реновации. В 2022 году специалисты уже ввели в эксплуатацию 11 домов общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, на этапе переселения находятся 12,8 тысячи жителей Москвы.