Межконфессиональный патриотический клуб «Мы служим тебе, Россия» пройдет в столице

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Москве пройдет Межконфессиональный патриотический клуб «Мы служим тебе, Россия». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Основная цель проекта — формирование активной гражданской позиции у молодых людей, объединение подростков и молодежи вокруг идей патриотического воспитания, любви и уважения к своей стране и соотечественникам без разделения по национальному и религиозному принципу.

Мероприятие пройдет 15 мая в 10:30 в зале «Жуков», расположенном в музее Победы. Участие в клубе примут представители отделов молодежного служения религиозных организаций города, учащиеся старших классов образовательных учреждений, воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел», ветераны групп специального назначения«Вымпел» и «Альфа», а также участники боевых действий.

В рамках мероприятия организаторы проведут круглый стол, фотовыставку «История групп «Вымпел» и «Альфа», а также экскурсионную программу по тематической интерактивной экспозиции «Подвиг народа».

Также для гостей городских парков подготовили мероприятия к Дню Победы. Они пройдут 9 мая с 13:00 до 22:00, доступ к ним возможен без предварительной регистрации. Мероприятия состоятся на территориях 26 зон отдыха, а вечером в 19 из них запустят фейерверки.

На патриотических акциях 9 мая будут помогать более 5,5 тысячи столичных волонтеров. На помощь добровольцев на семи вокзалах и в трех аэропортах можно рассчитывать с 8:00 до 22:00. Они будут встречать ветеранов, помогать с размещением в залах ожидания повышенной комфортности, а также вызывать транспорт и сопровождение.