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Режим ЧС ввели в Курганской области из-за высокой вероятности пожаров

Георгий Соланович
Происшествия
Режим ЧС ввели в Курганской области из-за высокой вероятности пожаров
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Власти Курганской области в пятницу, 6 мая, ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с установлением сухой и ветреной погоды, которая способствует повышению пожарной опасности.

— На основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 6 мая режим ЧС введен на всей территории Курганской области, — говорится в сообщении.

Правительство региона принимает всевозможные меры для недопущения распространения огня на населенные пункты. Так, на противопожарных мероприятиях в Курганской области задействовано порядка 1,2 тысяч человек. Кроме того, для безопасности гражданских к работе привлечена специальная техника, отмечается в Telegram-канале правительства региона.

Глава противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин 4 мая заявил, что Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города.

Он пояснил, что весной чаще всего происходит горение не леса, а травы. Наиболее распространенная причина пожаров — человеческий фактор.

Курганская область Режим ЧС Пожары
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