В Москве установили мемориальную доску медику-клиницисту Голикову

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

В Москве на здании Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского открыли мемориальную доску заслуженному деятелю науки РСФСР, медику-клиницисту Алексею Голикову. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Голиков является специалистом в области неотложной терапии и кардиологии и академиком Российской академии наук (РАН). В НИИ имени Склифосовского он работал с 1971 по 2017 годы. Мемориальная доска установлена по инициативе директора медучреждения Сергея Петрикова.

Доска представляет собой гранитную плиту с коричнево-черными вкраплениями, расположенную вертикально. На монументе размещен барельефный портрет ученого, а под ним — шрифтовая композиция, пишет Агентство городских новостей Москва.

16 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского завершен на 66 процентов.