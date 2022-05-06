Двоих жителей столицы отдадут под суд за кражу картин Левитана и Врубеля

Фото: Прокуратура Москвы

Сотрудники Замоскворецкой межрайонной прокуратуры направили в суд уголовное дело в отношении двух жителей столицы, которые обвиняются в краже у коллекционера старинных картин и икон, сообщила в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 53-летнего мужчины и 78-летней женщины из Москвы. По версии следствия, 30 сентября 2020 года они попали в квартиру антиквара на Большой Пионерской улице и похитили работы известных художников, в частности, Михаила Врубеля и Исаака Левитана, а также различные предметы, датированные XII-XVIII веками.

Похищенные ценности имеют общую стоимость в размере 39 миллионов рублей. Сейчас весь антиквариат возвращен законному владельцу имущества.

Обвиняемым инкриминируются кража, совершенная группой по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, и хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность, совершенное группой по предварительному сговору.

В минувшую среду, 4 мая, появилась информация, что столичный пенсионер купил фальшивые старинные монеты у мошенников за 250 тысяч рублей.