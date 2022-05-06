Жителей пятиэтажки на Зеленодольской улице в Москве переселят в новостройку

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Россия, Москва, Зеленодольская улица, 28к4 Карта всех событий

Жители пятиэтажного многоквартирного дома на Зеленодольской улице в Москве переедут в соседнюю новостройку, построенную по программе реновации. Заявления о согласии на переезд подписали уже более 87 процентов жильцов.

Департамент городского имущества в конце марта текущего года предложил 103 семьям переселение в соседнее здание. Сейчас уже 90 семей определились с жильем для переезда, рассказал в интервью официальному сайту мэра Москвы глава департамента Максим Гаман.

— Остальные граждане продолжают осматривать предложенные квартиры. О своем решении они могут сообщить специалистам центра информирования по переселению, который расположен на первом этаже новостройки, — подчеркнул чиновник.

Новостройка была возведена в 2021 году, в девяти минутах ходьбы от нее расположена станция метро «Кузьминки», в шаговой доступности — соцобъекты и продуктовые магазины. В благоустроенных дворах расположены детские и спортивные площадки, а также зона отдыха.

Программа реновации в столичном регионе была утверждена в августе 2017 года. Порядка миллиона ее участников в скором времени переберутся в новые квартиры с улучшенной отделкой. Для возведения новостроек по всему городу подобрано 543 стартовые площадки.

Накануне стало известно, что специалисты начали строительство жилого дома по программе реновации на Волгоградском проспекте.