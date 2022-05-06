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Жителей пятиэтажки на Зеленодольской улице в Москве переселят в новостройку

Егор Провоторов
Город
Жителей пятиэтажки на Зеленодольской улице в Москве переселят в новостройку
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Зеленодольская улица, 28к4 Карта всех событий

Жители пятиэтажного многоквартирного дома на Зеленодольской улице в Москве переедут в соседнюю новостройку, построенную по программе реновации. Заявления о согласии на переезд подписали уже более 87 процентов жильцов.

Департамент городского имущества в конце марта текущего года предложил 103 семьям переселение в соседнее здание. Сейчас уже 90 семей определились с жильем для переезда, рассказал в интервью официальному сайту мэра Москвы глава департамента Максим Гаман.

— Остальные граждане продолжают осматривать предложенные квартиры. О своем решении они могут сообщить специалистам центра информирования по переселению, который расположен на первом этаже новостройки, — подчеркнул чиновник.

Новостройка была возведена в 2021 году, в девяти минутах ходьбы от нее расположена станция метро «Кузьминки», в шаговой доступности — соцобъекты и продуктовые магазины. В благоустроенных дворах расположены детские и спортивные площадки, а также зона отдыха.

Программа реновации в столичном регионе была утверждена в августе 2017 года. Порядка миллиона ее участников в скором времени переберутся в новые квартиры с улучшенной отделкой. Для возведения новостроек по всему городу подобрано 543 стартовые площадки.

Накануне стало известно, что специалисты начали строительство жилого дома по программе реновации на Волгоградском проспекте.

Максим Гаман Москва Реновация
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