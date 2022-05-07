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Безработный устроил разбойное нападение на мужчину на востоке Москвы

Егор Провоторов
Город
Безработный устроил разбойное нападение на мужчину на востоке Москвы
Фото: МВД

Сотрудники органов правопорядка задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на Щелковском шоссе в Москве. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столичному региону.

33-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой нападения. Во вторник, 3 мая, он получил удар по голове и потерял сознание. Придя в себя он обнаружил пропажу мобильного телефона, обручального кольца, а также 25 тысяч рублей наличных денег. Общий материальный ущерб составил 57 тысяч рублей.

Вечером в среду, 4 мая, подозреваемый в совершении разбойного нападения был задержан правоохранителями на Байкальской улице. Им оказался безработный 43-летний житель столицы, пишет Агентство городских новостей Москва. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В минувший четверг, 5 мая, в столичном метро полицейские задержали обвиняемого в разбойном нападении, совершенном 32 года назад. В 1990 году в Магадане мужчина украл меховую шапку у женщины и избил ее.

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