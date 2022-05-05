Похитивший меховую шапку предстанет перед судом спустя 32 года

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Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Народное Ополчение Карта всех событий

В столичном метро полицейские задержали обвиняемого в разбойном нападении, совершенном 32 года назад. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе 1990 года в Магадане. Злоумышленник напал на женщину и избил. После этого он похитил меховую шапку пострадавшей и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РСФСР («Разбой» — прим. «ВМ»).

В том же году мужчина скрылся от правоохранительных органов. Через некоторое время личность нападавшего была установлена.

Спустя 32 года мужчину удалось задержать в столичной подземке. 58-летнего жителя Москвы задержали на станции метро «Народное ополчение» и доставили в отдел полиции.

Накануне, 4 мая, в переходе станции метро «Петровско-Разумовская» пьяный мужчина с пистолетом пытался отобрать деньги у прохожего.