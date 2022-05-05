Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Похитивший меховую шапку предстанет перед судом спустя 32 года

Елена Самойлова
Происшествия
Похитивший меховую шапку предстанет перед судом спустя 32 года
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Народное Ополчение Карта всех событий

В столичном метро полицейские задержали обвиняемого в разбойном нападении, совершенном 32 года назад. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе 1990 года в Магадане. Злоумышленник напал на женщину и избил. После этого он похитил меховую шапку пострадавшей и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РСФСР («Разбой» — прим. «ВМ»).

В том же году мужчина скрылся от правоохранительных органов. Через некоторое время личность нападавшего была установлена.

Спустя 32 года мужчину удалось задержать в столичной подземке. 58-летнего жителя Москвы задержали на станции метро «Народное ополчение» и доставили в отдел полиции.

Накануне, 4 мая, в переходе станции метро «Петровско-Разумовская» пьяный мужчина с пистолетом пытался отобрать деньги у прохожего.

Москва разбой МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте