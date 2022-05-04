Пьяный мужчина с пистолетом пытался ограбить пассажира метро
В переходе станции метро «Петровско-Разумовская» пьяный мужчина подходил к гражданам, демонстрируя пистолет. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
По ее словам, хулиган даже выстрелил в пол. Пострадавших при этом не было.
Затем он стал угрожать оружием прохожему, требуя отдать деньги и телефон. В какой-то момент пьяный мужчина отвлекся и потерпевший успел убежать.
Вскоре мужчина с пистолетом был задержан. Вместе с орудием у него изъяли два патрона.
— Исследованием установлено, что изъятое является списанным охолощенным оружием и к категории огнестрельного не относится, патроны являются светозвуковыми и категории боеприпасов не относятся, — пояснила Гузь.
В отношении нарушителя возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
21 марта еще один мужчина угрожал пневматическим пистолетом работнику букмекерской конторы, требуя отдать ключи от сейфа с деньгами. В результате злоумышленнику удалось ограбить организацию на 22 миллиона рублей.
ограбил букмекерскую контору в центре столицы на 22 миллиона рублей. При этом злоумышленник угрожал работнику пневматическим пистолетом внешне схожим с травматическим оружием, требуя отдать ключи от сейфа.