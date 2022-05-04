Пьяный мужчина с пистолетом пытался ограбить пассажира метро

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Петровско-Разумовская Карта всех событий

В переходе станции метро «Петровско-Разумовская» пьяный мужчина подходил к гражданам, демонстрируя пистолет. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, хулиган даже выстрелил в пол. Пострадавших при этом не было.

Затем он стал угрожать оружием прохожему, требуя отдать деньги и телефон. В какой-то момент пьяный мужчина отвлекся и потерпевший успел убежать.

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Вскоре мужчина с пистолетом был задержан. Вместе с орудием у него изъяли два патрона.

— Исследованием установлено, что изъятое является списанным охолощенным оружием и к категории огнестрельного не относится, патроны являются светозвуковыми и категории боеприпасов не относятся, — пояснила Гузь.

В отношении нарушителя возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

21 марта еще один мужчина угрожал пневматическим пистолетом работнику букмекерской конторы, требуя отдать ключи от сейфа с деньгами. В результате злоумышленнику удалось ограбить организацию на 22 миллиона рублей.

ограбил букмекерскую контору в центре столицы на 22 миллиона рублей. При этом злоумышленник угрожал работнику пневматическим пистолетом внешне схожим с травматическим оружием, требуя отдать ключи от сейфа.