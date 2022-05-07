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В столичном Дептрансе рассказали о перекрытиях дорог в Москве в канун 9 Мая

Егор Провоторов
Город
В столичном Дептрансе рассказали о перекрытиях дорог в Москве в канун 9 Мая
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказали «Вечерней Москве» о перекрытиях дорог в столице по случаю праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

В связи с размещением телевизионного оборудования СМИ в период с 21:00 воскресенья, 8 мая, по 23:00 понедельника, 9 мая, будет перекрыта одна полоса движения в Газетном переулке между 7-м и 9-м домами по Тверской улице.

Кроме того, в связи с проведением телевизионной трансляции Парада Победы на Софийской набережной будет перекрыта одна полоса движения в районе Большого Москворецкого моста 7 мая в период с 7:00 до 19:00 и 9 мая с 6:00 до 22:30.

Накануне стало известно, что 7 и 9 мая будет ограничено и частично перекрыто движение транспорта по Новинскому бульвару, Оружейному переулку и Волгоградскому проспекту. Кроме того, ограничения коснутся участков Тверской улицы, Садового и Бульварного колец, набережных рядом с Кремлем и нескольких прилегающих улиц.

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