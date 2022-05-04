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Москвичам рассказали о перекрытии улиц 4 мая из-за репетиции парада Победы

Полина Долганова
Город
Москвичам рассказали о перекрытии улиц 4 мая из-за репетиции парада Победы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ЦАО и ЮВАО Москвы перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы 4 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.

Уточняется, что водителям придется искать пути объезда начиная с 16:30 4 мая. С этого времени нельзя будет проехать по Новинскому бульвару, Оружейному переулку и Волгоградскому проспекту. В 17:30 и до окончания репетиции в столице также перекроют участки Тверской, Садового и Бульварного колец, набережных рядом с Кремлем и нескольких прилегающих улиц.

С 22:00 движение будет перекрыто на Тверском и Страстном бульварах и в Большом Путинковском переулке. С 22:30 водители не смогут воспользоваться для проезда Большим и Малым Каменными мостами, Новым Арбатом и Боровицкой площадью.

Аналогичные ограничения будут действовать в Москве 7 и 9 мая.

Кроме того, пять станций столичного метро в первую половину дня в среду, 4 мая, будут работать только на вход и пересадку пассажиров в связи с проведением репетиции военного парада. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

До этого москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 4 мая. Так, согласно прогнозам движение транспорта будет затруднено в центре города, а также на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

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