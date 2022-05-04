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Пять станций московского метро будут работать только на вход во время репетиции парада

Анастасия Колоскова
Город
Пять станций московского метро будут работать только на вход во время репетиции парада
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

Пять станций столичного метро в среду, 4 мая, будут работать только на вход и пересадку пассажиров в связи с проведением репетиции военного парада. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня с 15:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 4 мая. Так, согласно прогнозам движение транспорта будет затруднено в центре города, а также на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» откроется 4 мая, на шесть дней раньше первоначального срока. Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ «Печатники».

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