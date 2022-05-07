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Кадыров рассказал о неудавшейся попытке контрнаступления ВСУ в ЛНР

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров рассказал о неудавшейся попытке контрнаступления ВСУ в ЛНР
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 6 мая, поделился информацией о безуспешной попытке контрнаступления украинской армии на позиции российских войск в районе населенного пункта Воеводовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

— Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось, — заметил чеченский лидер на своем канале в Telegram.

Он также опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов передает «большой привет» противнику и благодарит ВСУ за оставленное на позициях оружие. На видео Алаудинов отмечает, что украинские власти отправляют на передовую пенсионеров и стариков, которые «погибают зазря». По мнению советника Кадырова, «украинский народ скоро закончится», а западные страны готовы воевать с Россией «до последнего украинца».

В минувший четверг, 5 мая, Рамзан Кадыров рассказал о ходе боев в городе Попасная, расположенном в ЛНР.

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