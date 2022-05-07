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Адвокат Добровинский предложил Лолите продать загородный дом за 1 рубль

Егор Провоторов
Общество
Адвокат Добровинский предложил Лолите продать загородный дом за 1 рубль
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный звездный адвокат Александр Добровинский в пятницу, 6 мая, предложил популярной певице Лолите Милявской и другим знаменитостям, покинувшим Россию, продать свой загородный участок за символическую сумму в один рубль.

Артистка эмоционально отреагировала на инициативу конфисковывать в пользу государства недвижимость звезд, покинувших Россию в последние месяцы.

— Когда натыкаешься на комментаторов, которые орут, что надо национализировать имущество артистов (я сейчас только про этот сегмент), потому что «они заработали его на зрителе страны, а тратят, как хотят», то хочется поставить акцент на слове «заработали», а не украли, — заметила певица.

Она предложила всем желающим «национализировать» ее загородный дом в Подмосковье.

Добровинский заметил, что на безвозмездной основе изъять недвижимость в России невозможно, однако предложил некоторым звездам продать имущество за символическую сумму.

— Если кто-то из артистов действительно жаждет расстаться со своей недвижимостью, уповая на то, что недвижимость все равно конфискуют, то можно, например, выставить дом на продажу за символический 1 рубль, — подчеркнул специалист.

Он уверен, что так его смогут купить малоимущие граждане или благотворительные фонды. Юрист в интервью StarHit заметил, что вариантов расстаться с недвижимостью по закону большое количество.

Накануне звездный промоутер Сергей Лавров рассказал о тайной недвижимости Аллы Пугачевой на Кипре.

Лолита Милявская Недвижимость Александр Добровинский
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