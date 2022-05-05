«Почему там не живут?»: продюсер рассказал о тайной недвижимости Пугачевой

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Российская певица Алла Пугачева сейчас снимает недвижимость в Израиле, где сейчас живет с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Однако у Примадонны есть жилье на Кипре, рассказал звездный промоутер Сергей Лавров.

— Я знаю, что у Пугачевой с Галкиным есть какая-то недвижимость на Кипре — инвестировали в свое время. Почему не живут там? — заявил он.

Однако Кипр не так привлекателен, как Израиль, в плане инфраструктуры, родственников и друзей, ответил на свой вопрос Лавров. Отрезанное от большой земли островное государство, по его словам, подойдет далеко не всем.

Такое «дешевое» европейское жилье есть у многих отечественных звезд, добавил он. Так, подобная недвижимость есть у Лолиты Милявской, Надежды Бабкиной и у Леонида Агутина с Анжеликой Варум. Но опасаться, что в свете нынешней политической обстановкой такую недвижимость могут отобрать — не стоит, передает KP.ru.

До этого украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что Галкин потерял в России почти все. Более того, по слухам, сейчас в отношении артиста готовятся возбудить уголовное дело.

Как позже рассказала ведущая Алена Жигалова, расположенный в деревне Грязь замок Галкина и Пугачевой готовят к продаже. По ее словам, стоимость объекта оценивается примерно в десять миллионов долларов.

После своего отъезда шоумен неоднократно критиковал российские власти за проведение специальной операции на Украине. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что за громкие слова муж Аллы Пугачевой должен понести ответственность.