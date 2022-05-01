«Он потерял все, замка нет»: подруга Галкина раскрыла подробности разговора с ним

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В марте юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми в числе первых покинули Россию. Они обосновались в Израиле и возвращаться на родину пока не планируют.

С критикой в адрес артиста выступили многие коллеги. Но среди знаменитостей немало и тех, кто поддерживает Галкина. Среди них — украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала о недавнем разговоре с шоуменом.

Пару дней назад она созванивалась с юмористом и тот признался, что потерял в России абсолютно все. По слухам, сейчас в отношении него готовится уголовное дело.

— Обращения Максима с первых дней стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться, и вывезти детей. Значит, это вопрос только внутреннего выбора. Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет, — рассказала Ефросинина украинскому телевидению, передает StarHit.

Первый канал нашел замену покинувшему Россию шоумену Максиму Галкину в лице народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Именно он станет новым ведущим шоу «Сегодня вечером».