Жигалова заявила, что Галкин и Пугачева хотят продать замок в Грязях

Фото: YouTube / А поговорить?

Расположенный в деревне Грязь замок российского юмориста и телеведущего Максима Галкина и его супруги, певицы Аллы Пугачевой, готовят к продаже. Об этом заявила ведущая Алена Жигалова.

— Мне стало известно, что его готовят к продаже, хотя сам Галкин это тщательно скрывает. Понятно, что на сайтах объявлений замок никто не выставит: кто ж его там купит? — задалась вопросом она.

По ее словам, стоимость объекта оценивается примерно в десять миллионов долларов. Однако его реальная цена может быть гораздо выше, если учитывать то, как дом обустроен внутри, отметила Жигалова на своем YouTube-канале.

До этого украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что Галкин потерял в России почти все. Более того, по слухам, сейчас в отношении артиста готовятся возбудить уголовное дело.

После своего отъезда шоумен неоднократно критиковал российские власти за проведение специальной операции на Украине. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что за громкие слова муж Аллы Пугачевой должен понести ответственность.

Первый канал нашел замену Галкину в лице народного артиста России Николая Цискаридзе. Именно он станет новым ведущим шоу «Сегодня вечером».