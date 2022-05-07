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The Telegraph: Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт о покупке «Челси»

Егор Провоторов
Спорт
The Telegraph: Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт о покупке «Челси»
ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА ФК ЧЕЛСИ / Фото: «Вечерняя Москва»

Консорциум бизнесменов во главе с американским миллиардером Тоддом Боули подписал первое соглашение о покупке лондонского футбольного клуба «Челси», сообщает британское издание The Telegraph в пятницу, 6 мая.

Накануне стало известно, что сумма сделки между сторонами составит порядка пяти миллиардов долларов. После подписания соглашения сделку обязаны одобрить в правительстве Великобритании, а также в руководстве Английской премьер-лиги, пишет РИА Новости.

Боули, которому принадлежат доли в бейсбольном клубе «Доджерс» и баскетбольном «Лейкерс» из Лос-Анджелеса, сделал свое предложение о приобретении лондонского футбольного клуба 9 марта. В последнее время американец был основным кандидатом на покупку активов «Челси».

Нынешний владелец лондонской команды, российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что клуб продается, в начале марта нынешнего года. Это произошло незадолго до того, как британские власти ввели в отношении него санкции.

Вскоре стало известно, что Абрамович не сможет получить прибыль от сделки по продаже «Челси», пока находится под санкциями.

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