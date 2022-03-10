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Великобритания лишит Абрамовича денег от продажи клуба «Челси»

Иван Юминов

Спорт
Великобритания лишит Абрамовича денег от продажи клуба «Челси»
Фото: АГН Москва

Великобритания рассмотрит возможность продажи футбольного клуба «Челси», принадлежащего попавшему под санкции бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, медиа и спорта в четверг, 10 марта.

— Действующая лицензия на данный момент не разрешает продажу клуба. Правительство рассмотрит заявку на получение лицензии, разрешающей продажу клуба, если будет найден серьезный покупатель, — говорится в сообщении.

При этом россиянин, как уточняется, не сможет получить от этого выгоду, пока находится под санкциями. «Челси», несмотря на ограничения против владельца, сможет продолжать ряд мероприятий, связанных с футболом, в том числе проведение матчей, отмечает РИА Новости.

2 марта Абрамович сообщил о намерениях продать «Челси». Бизнесмен отметил, что такое решение соответствует интересам команды.

10 марта Абрамович и еще шесть предпринимателей из России попали под санкции Великобритании. Черный список вместе с ним пополнили Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев.

В качестве санкций Абрамовичу и Дерипаске теперь запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также въезжать на территорию королевства. Кроме того, бизнесмены теперь не могут владеть морскими и воздушными транспортными средствами.

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