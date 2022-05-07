Байден раскритиковал Пентагон за утечку данных о разведпомощи Украине

Фото: Twitter / WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в минувшую пятницу, 6 мая, потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки к журналистам данных о разведывательной помощи Украине, передает американский телеканал NBC.

В ходе телефонных переговоров с главой Центрального разведуправления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и руководителем Пентагона Ллойдом Остином американский лидер назвал ряд таких публикаций «отвлекающими от целей» и «контрпродуктивными».

— Байден дал понять, что утечки должны прекратиться, — заявили журналисты со ссылкой на анонимный источник в американском истеблишменте.

Накануне появилась информация, что Вашингтон втайне передает Киеву данные о событиях на поле боя «в режиме онлайн», включающие подробности перемещений российских сил после объявления второй фазы специальной военной операции на Украине, пишет РИА Новости.

Журналисты New York Times сообщали, что официальные лица в Киеве объединили эти данные с информацией, полученной от собственной разведки, чтобы проводить «артиллерийские обстрелы и другие атаки».

При этом Пентагон опровергал передачу разведданных по ситуации на Украине официальному Киеву.