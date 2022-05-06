Пентагон опроверг новости о передаче Украине данных о местонахождении ВС России

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Соединенные Штаты не передают Украине разведданных о местонахождении российских военачальников, которые участвуют в боевых действиях на Украине. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

При этом он подтвердил, что Вашингтон действительно предоставляет Киеву данные о поле боя, но с целью помощи украинцам в защите страны.

— Мы не предоставляем разведывательной информации о местоположении военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил, — цитирует Кирби РИА Новости.

До этого газета New York Times написала, что Соединенные Штаты могли поставить Киеву данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Украине данных о самых высокопоставленных членах российского военного руководства. По данным издания, Штаты тайно передают Украине военные данные в режиме реального времени.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.