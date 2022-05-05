NYT: США передали Киеву приведшие к гибели российских военных разведданные

Колонна Народной милиции ДНР в районе Мариуполя. Количество и качество военной техники в предстоящей битве явно на нашей стороне. Также Россия и ДНР имеют преимущество в живой силе. Но ВСУ обороняются, а мы наступаем — нам сложнее / Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Соединенные Штаты могли поставить Киеву данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Украине данных о самых высокопоставленных членах российского военного руководства. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, Штаты тайно передают Украине военные данные в «режиме реального времени».

— Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры, — говорится в материале.

В издании уточнили, что не все удары ВСУ по позициям российских войск были нанесены при поддержке Штатов, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.