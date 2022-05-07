В Роспотребнадзоре рассказали, как можно заразиться клещевым энцефалитом

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Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку в первые несколько минут присасывания насекомого, при этом подхватить инфекцию можно не только после укуса клеща, но и при употреблении сырого молока, а также при раздавливании насекомого и втирании вируса в кожу, сообщили в субботу, 7 мая, в пресс-службе Роспотребнадзора.

Самые частые случаи заражения замечены в лесах, лесопарках или на персональных дачно-огородных участках граждан, а также при заносе насекомых домашними животными, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в некоторых случаях инфекцию в организм можно занести с сырым молоком овец, коров, коз и буйволов. При этом заразным может являться не только молоко, но и продукты, приготовленные из него, такие как сметала или творог, пишет РИА Новости.

Кроме того, заражение вирусом вероятно при втирании энцефалита в кожу или при раздавливании клеща или расчесывании места укуса. К инфицированию этой болезнью восприимчивы все люди вне зависимости от пола и возраста.

Накануне стало известно, что почти 17,7 тысячи москвичей сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита с начала 2022 года.