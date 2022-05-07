Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роспотребнадзоре рассказали, как можно заразиться клещевым энцефалитом

Егор Провоторов
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как можно заразиться клещевым энцефалитом
Фото: shutterstock

Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку в первые несколько минут присасывания насекомого, при этом подхватить инфекцию можно не только после укуса клеща, но и при употреблении сырого молока, а также при раздавливании насекомого и втирании вируса в кожу, сообщили в субботу, 7 мая, в пресс-службе Роспотребнадзора.

Самые частые случаи заражения замечены в лесах, лесопарках или на персональных дачно-огородных участках граждан, а также при заносе насекомых домашними животными, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в некоторых случаях инфекцию в организм можно занести с сырым молоком овец, коров, коз и буйволов. При этом заразным может являться не только молоко, но и продукты, приготовленные из него, такие как сметала или творог, пишет РИА Новости.

Кроме того, заражение вирусом вероятно при втирании энцефалита в кожу или при раздавливании клеща или расчесывании места укуса. К инфицированию этой болезнью восприимчивы все люди вне зависимости от пола и возраста.

Накануне стало известно, что почти 17,7 тысячи москвичей сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита с начала 2022 года.

Клещи риск заражения Роспотребназор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте