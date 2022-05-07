Сергей Собянин: Станцию метро «Рижская» открыли после реконструкции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице после реконструкции, которая длилась более полутора лет, открыли станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метро. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Теперь на «Рижской» будут работать четыре эскалаторные ленты вместо прежних трех. Вместимость эскалаторов выросла на 30 процентов, и пассажиры смогут быстрее спуститься к поездам или выйти в город, — рассказал глава города.

Он отметил, что с 2010 года «Рижская» стала шестой станцией метрополитена, где установили дополнительный эскалатор.

В наземном вестибюле станции появились шесть новых турникетов на выход, а также новые кассы, пассажирская навигация, воздушно-тепловые завесы. А замена вентиляционных коробов позволила увеличить воздухообмен на 10 процентов.

Сергей Собянин напомнил, что «янтарный» облик станции разработали латвийские специалисты в конце 50-х годов.

— В ходе кропотливой реставрации специалисты бережно привели в порядок поизносившиеся от времени элементы интерьера и восстановили утраченное. Полностью восстановлены 160 квадратных метров лепного декора карниза и 170 квадратных метров мраморной облицовки на стенах. Для балюстрады новых эскалаторов были воссозданы декоративные решетки громкоговорящего оповещения, — написал мэр в своем блоге.

1/6 Фото: личный блог Сергея Собянина 2/6 Фото: личный блог Сергея Собянина 3/6 Фото: личный блог Сергея Собянина 4/6 Фото: личный блог Сергея Собянина 5/6 Фото: личный блог Сергея Собянина 6/6 Фото: личный блог Сергея Собянина

Он уточнил, что специалисты заменили все 580 квадратных метров напольного гранита, а также привели в порядок пассажирскую зону: восстановили 19 деревянных дверей, а также 42 исторических светильника и изготовили по историческим чертежам еще 21 — для дополнительного эскалатора.

По словам главы города, реконструкция позволит не проводить на станции серьезных ремонтов на протяжении не менее 30 лет. Он отметил, что это особенно важно, так как в ближайшие годы «Рижская» войдет в крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, три диаметра МЦД и Рижский вокзал.