Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах

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Физические нагрузки при дачных работах необходимо увеличивать постепенно, при этом особенную опасность представляет долгое нахождение в позе головой вниз, так как это может спровоцировать повышение давления. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Ни в коем случае нельзя начинать интенсивно работать на даче после зимы. Нужно, как в спорте, начинать наращивать нагрузки постепенно, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он порекомендовал разбивать работы на маленькие объемы и временные отрезки, а после их выполнения отдыхать и менять вид деятельности.

Тяжельников напомнил, что также следует быть осторожным при подъеме тяжестей, чтобы не причинить вреда спине.

По словам медика, нужно иметь в виду, что зимой организм ослабляется из-за небольшой подвижности, отсутствия солнечного света и витаминов, а также перенесенных вирусных заболеваний.

Он подчеркнул, что из-за этого нельзя сразу слишком загружать организм, так как он может «не справиться и ответить сбоем». Врач также призвал с аккуратностью находиться на активном майском солнце, чтобы не обгореть.

Специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина ранее рассказала «Вечерней Москве», что во время майских праздников можно посадить корнеплоды и зеленые культуры. Также понадобится провести обеззараживание почвы.