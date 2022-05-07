Более 20 тысяч человек будут обеспечивать безопасность москвичей в День Победы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет более 140 массовых мероприятий. Контролировать обстановку и координировать действия в городе будут оперативный штаб и рабочая группа, куда вошли представители всех заинтересованных структур и служб.

Обеспечивать общественный порядок в городе в этот день будет наряд численностью свыше 20 тысяч человек. В их числе свыше 8,3 тысячи полицейских, более 10,3 тысячи росгвардейцев и порядка 2 тысяч народных дружинников. В случае нештатной ситуации предусмотрены резервы сил и средств полиции и Росгвардии.

В центре города будет сформировано единое пространство, где будет введен особый режим доступа. Оно будет располагаться в границах Ленинградского проспекта (до Третьего транспортного кольца), 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улиц, улицы Охотный Ряд, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции, Красной площади. Чтобы попасть в места проведения мероприятий, необходимо будет пройти через контрольно-пропускные пункты (КПП) с обязательным досмотром. КПП оборудуют 280 арочными металлодетекторами. Кроме того, у сотрудников полиции и Росгвардии, которые будут проводить досмотр, будет более тысячи ручных металлодетекторов. Для зонирования территорий будет использовано свыше 12 тысяч металлических барьеров.

Основные входные группы для участников шествия «Бессмертного полка» будут находиться у станций метро «Белорусская», «Маяковская» и «Динамо». Если стартовые площадки маршрута переполнятся, допуск в зону безопасности будут осуществлять от станции метро «Аэропорт».

В зону безопасности не будут допускаться люди в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто имеет с собой оружие или острые и колюще-режущие предметы. Запрещено проносить любые жидкости и пиротехнические изделия. Кроме того, не допускается использовать для конструкции с портретами ветеранов металлические и деревянные палки. Участникам рекомендуют не брать с собой крупные сумки и рюкзаки, чтобы не задерживаться на КПП.

В конце шествия его участники смогут пройти к ближайшим станциям метро: «Третьяковской», «Новокузнецкой», «Добрынинской», «Китай-городу», «Серпуховской», «Библиотеке имени Ленина», «Боровицкой», «Таганской» и «Полянке».

Также будут приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В местах проведения мероприятий припаркованные автомобили будут увозить эвакуаторы.

Гостей просят воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами, а также от поездок на личном транспорте в центральную часть города, говорится на официальном сайте мэра Москвы.