Ряд столичных маршрутов автобусов и электробусов изменится 9 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В День Победы, 9 мая, будут изменены маршруты автобусов и электробусов в центре и на северо-западе Москвы. Об этом в субботу, 7 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Подробная схема движения общественного транспорта в местах проведения праздничных мероприятий размещена в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

1/2 Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» 2/2 Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого сообщалось, что парковка автомобилей на всех столичных улицах в праздничные выходные дни, 9 и 10 мая, будет бесплатной. При этом 7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме: в субботу — платно, в воскресенье — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

В обычном режиме на протяжении всех праздничных дней будут работать парковки со шлагбаумом.

Из-за подготовки и проведения военного парада 7 и 9 мая будет ограничен проезд в центре города: на улице Александра Солженицына, Таганской улице, в переулке Маяковского и Марксистском переулке. Кроме того, в эти дни с 05:30 и до окончания мероприятий перекроют для движения улицы Солянку, Петровку, Тверскую и Моховую, Оружейный переулок, а также Кремлевскую, Кадашевскую и Устьинскую набережные.