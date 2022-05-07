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Наталья Сергунина рассказала о праздничной культурной программе в Москве 9 мая

Лейла Алиева
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Наталья Сергунина рассказала о праздничной культурной программе в Москве 9 мая
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Праздничные программы в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне готовятся во всех округах города. Об этом в субботу, 7 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В День Победы при поддержке Департамента культуры Москвы пройдет больше 100 мероприятий. Они будут проводиться на 87 площадках по всему городу, в том числе в парках. Москвичей и гостей столицы ждет масштабная программа — выступления музыкантов, театральные постановки, чтение стихов и многое другое, — сказала представитель мэрии.

Наталья Сергунина рассказала о праздничной культурной программе в Москве 9 мая Фото: ГАУК МДММ

Так, в парке Победы на Поклонной горе в 13:00 выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Программу продолжит концерт «Посвящение», который составлен по пьесе «Волоколамское шоссе», на сцену выйдут актер Евгений Миронов и выпускники творческих вузов.

С 17:50 до 20:30 зрителей ждут выступления эстрадных исполнителей и детских коллективов, а завершится все гала-концертом с участием популярных артистов. В 17:00 на площади Белорусского вокзала гости смогут увидеть выступление оркестра сухопутных войск Министерства обороны России «Победа».

В 20:00 на сцену выйдет «Хор Турецкого» с программой «Песни Победы» в сопровождении светового шоу на фасаде Белорусского вокзала. Кроме того, Парк Горького приглашает на концерт «Международная сцена Бессмертного полка», который состоится на Фонтанной площади с 16:00 до 22:00. В программе примут участие звезды российской эстрады и кино.

На Пушкинской набережной парка разместилась историческая выставка, на которой можно увидеть военные автомобили и мотоциклы, танки и бронетехнику, пушки и полевые кухни. Экспозиция будет работать до 12 мая ежедневно с 10:00 до 22:00.

С 13:00 до 14:00 можно посмотреть новую версию спектакля-концерта Государственного театра Наций «Мы эхо» в парке искусств «Музеон». Вечернюю программу в 18:00 откроет джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана, а завершит программу концерт популярных исполнителей, который продлится до 22:00.

В Музее-заповеднике «Коломенское» в 13:00 откроется концертная программа, в которой примут участие артисты Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», Большого детского хора имени В. С. Попова, Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина, а также Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.

До этого стало известно, что для гостей городских парков подготовили мероприятия к Дню Победы. Они пройдут 9 мая с 13:00 до 22:00, доступ к ним возможен без предварительной регистрации. Мероприятия состоятся на территориях 26 зон отдыха, а вечером в 19 из них запустят фейерверки.

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