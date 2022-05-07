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В ДНР заявили, что на «Азовстали» могут находиться иностранные старшие офицеры

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили, что на «Азовстали» могут находиться иностранные старшие офицеры
Фото: shutterstock

Иностранные старшие офицеры могут находиться на территории комбината «Азовсталь», который заблокирован союзными силами России и ДНР. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

— Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами «азовцы», и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов, — цитирует Гагина РИА Новости.

Он уточнил, что косвенно о попытках деблокировать боевиков «Азова» на «Азовстали» и стремлении договориться со стороны представителей западных государств могут свидетельствовать звонки президента Макрона.

Советник главы правительства ДНР предположил, что на заводе могут находиться наемники из США, Великобритании и Франции.

Независимая журналистка из Франции Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 6 мая, привела показания очевидцев преступлений членов неонацистского полка «Азов».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Украина наемники батальон «Азов»
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