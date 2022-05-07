Москвичам рассказали, как в столице пройдет акция «Бессмертный полк»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Участники акции «Бессмертный полк» пройдут в столице по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Охотному Ряду, Манежной и Красной площади. Протяженность маршрута составит семь километров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что мероприятие стартует в 15:00. Сбор участников начнется в 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Белорусская», «Динамо» и «Маяковская».

Участникам шествия необходимо вовремя прибыть на место сбора, взяв с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы рекомендуют москвичам надеть удобную обувь и головной убор, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. При этом отмечается, что домашних питомцев участникам шествия лучше оставить дома. На мероприятие запрещено приносить спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Также не рекомендуется приезжать на шествие на роликовых коньках, велосипедах или скейтбордах, говорится в сообщении.

В центрах госуслуг москвичи смогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка». Услуга доступна до 8 мая включительно. Сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют материалы, чтобы поместить их в электронную книгу памяти «Бессмертный полк. Москва».