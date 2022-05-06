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Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»

Василий Плиткин
Город
Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В центрах госуслуг москвичи смогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка». Услуга доступна до 8 мая включительно. Сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют материалы, чтобы поместить их в электронную книгу памяти «Бессмертный полк. Москва».

В офисах «Мои документы» проект «Бессмертный полк. Москва» реализуется с 2015 года. К настоящему моменту в книге памяти можно найти более 200 тысяч историй о ветеранах Великой Отечественной войны. Для того чтобы поучаствовать в проекте, желающие должны принести снимки, письма, а также воспоминания о подвигах родных и близких, которые прошли войну. Как уточняет официальный сайт мэра Москвы, оригиналы будут сразу же возвращены владельцам.

При этом желающие могут и самостоятельно внести сведения об участниках Великой Отечественной войны — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва».

Акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников стартует в 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».

Патриотическая акция «Бессмертный полк» будет одним из главных событий столичного волонтерского движения. Жители и гости города пройдут по улицам с портретами своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Волонтеры будут сопровождать их и раздавать бутилированную воду.

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