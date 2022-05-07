Москву украсили тематические цветники

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

В Год культурного наследия народов России в Москве арт-клумбы получили оформление в виде национальных узоров, сказочных образов и символов страны из 40 тысяч саженцев виолы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

— К лету оформление обновим: отцветающую виолу сменят композиции из однолетних культур: бегонии изящной, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии приморской, колеуса и петунии преимущественного оранжевого, желтого, красного, белого и голубого цветов, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Москвичи и гости столицы могут полюбоваться выполненными из цветов куполами собора Василия Блаженного с надписью «Россия» — арт-клумба расположена пересечении улицы Земляной Вал и Николоямской набережной, птицами под хохлому — на Варшавском шоссе, жар-птицей и разноцветными цветочными лепестками — на Рублевском шоссе при выезде на МКАД в сторону центра и в сторону области соответственно, а также полетом птицы — на площади Гагарина.

1/3 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 2/3 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 3/3 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В общей сложности столицу украсили 4,6 миллиона саженцев виолы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил роль цветов в жизни города. По его словам, цветы не просто добавляют мегаполису ярких красок, но и делают его еще красивее, уютнее и уникальнее. В Москве растения стали важными элементами исцеляющей среды, которая помогает жителям снять стресс, расслабиться и отдохнуть.