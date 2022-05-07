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Сергей Собянин открыл центр управления комплекса городского хозяйства

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин открыл центр управления комплекса городского хозяйства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице центр управления комплекса городского хозяйства, создание которого велось с 2019 по 2021 годы.

— Жилищно-коммунальный комплекс Москвы, комплекс городского хозяйства, пожалуй, самый крупный в мире, потому что, помимо большой численности населения (13 миллионов человек), Москва — единственный город такого масштаба, который находится в северных широтах. Поэтому сам коммунальный и энергетический комплекс совершенно другой, не такой, как в южных городах. В его ведении крупнейшие в мире системы теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения и так далее, эксплуатация дорог, особенно в зимних непростых условиях, когда мы наблюдаем одну за другой экстремальные ситуации, — рассказал глава города.

По словам мэра, центр управления комплекса городского хозяйства создан для урегулирования сложнейших процессов. Он обеспечивает работу около 30 систем жизнедеятельности города в рамках тысячи параметров.

Сергей Собянин отметил, что «Система-112», принимающая звонки, адресованные всем экстренным службам столицы, позволила нарастить мощности по реагированию на экстремальные ситуации, сократить сроки устранения аварий и оптимизировать взаимодействие между службами.

Центр позволил объединить десятки различных структур, которые отвечают за качество работы всех коммунальных сетей — от подачи электричества до газоснабжения. В нем же работают операторы «Системы-112».

Создание центра позволит снизить количество инцидентов в системе коммунального хозяйства, а также более оперативно решать возникшие проблемы, передает официальный сайт мэра Москвы.

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