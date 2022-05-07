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Генеральная репетиция парада Победы завершилась в Москве

Анастасия Колоскова
Общество
Генеральная репетиция парада Победы завершилась в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве на Красной площади завершилась генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции приняли участие порядка 11 тысяч военнослужащих, в том числе парадные расчеты высших военных учебных заведений, суворовских училищ, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, силовых ведомств и казачьего войска.

После это по брусчатке проехали легендарный танк Т-34-85, броневики «Тайфун», боевые машины пехоты и танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-14 «Армата», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М» и самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и другие комплексы и системы.

По данным Министерства обороны России, пешую колонну парада сформировали 33 парадных расчета, в механизированную колонну вошла 131 единица военной техники. В пролете парадного строя авиации участвовали 77 самолетов и вертолетов, пишет РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

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