Тело женщины с множественными ранениями обнаружили на севере Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Конёнкова Карта всех событий

В квартире многоэтажного дома в столичном районе Бибирево было найдено тело женщины с множественными колото-резаными ранениями. Об этом в субботу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Страшную находку сделала мать погибшей 41-летней женщины. В этой же квартире, расположенной по улице Коненкова, находился сожитель жертвы. После совершения преступления мужчина нанес себе несколько ранений, его доставили в одну из городских больниц.

— Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении ведомства.

1/2 Фото: СК РФ по Москве 2/2 Фото: СК РФ по Москве

Уточняется, что следователи проведут допрос подозреваемого, как только получат разрешение врачей.

Накануне в Балашихе задержали 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственного сына.