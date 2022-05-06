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Пьяный отец зарезал сына во время ссоры в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Пьяный отец зарезал сына во время ссоры в Подмосковье
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В Балашихе задержан 61-летний местный житель, подозреваемый в убийстве собственного сына. Об этом в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, мужчина распивал алкогольные напитки со своим 38-летним сыном. Опьянев, родственники поругались. В ходе конфликта отец два раза ударил сына ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Очевидцем произошедшего стала родственница мужчин. Она же вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов.

Во время осмотра места происшествия было изъято орудие убийства. Также выяснилось, что отец и сын долгое время не находили общего языка.

Иванова добавила, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

22 апреля были найдены тела двух маленьких мальчиков в селе Терновка Воронежской области. Предположительно, их убила мать.

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