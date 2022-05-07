Движение ограничат на пересечении МКАД с Липецкой улицей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

С 11 мая будет ограничено движение транспорта на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Липецкой улицей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции транспортной развязки.

Уточняется, что речь идет об участке на внутренней стороне 27-го километра МКАД, от дома 40 (деревня Ближние Прудищи) до съезда с внутренней стороны МКАД на улицу Липецкую в сторону центра.

Ограничения будут действовать до 30 октября круглосуточно. При этом движение транспорта будет осуществляться по пяти полосам за счет переразметки проезжей части, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее пресс-служба департамента рассказала о перекрытии дорог в столице по случаю праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Так, в связи с размещением телевизионного оборудования СМИ в период с 21:00 воскресенья, 8 мая, до 23:00 понедельника, 9 мая, будет перекрыта одна полоса движения в Газетном переулке между 7-м и 9-м домами на Тверской улице.

Кроме того, в связи с проведением телевизионной трансляции парада Победы на Софийской набережной будет перекрыта одна полоса движения в районе Большого Москворецкого моста 7 мая в период с 07:00 до 19:00 и 9 мая с 06:00 до 22:30.