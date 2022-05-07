Собянин рассказал о реализации программы строительства медучреждений в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Программы строительства и реконструкции медицинских учреждений в столице будут выполнены в полном объеме. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, программа модернизации поликлиник включает свыше 200 зданий — половину столичного амбулаторного фонда города. В настоящее время специалисты обновили уже 41 здание, на остальных идут работы.

— Многим строениям больше полувека, а некоторые — еще старше. Простым косметическим ремонтом там было не обойтись. Мы добились того, что перестраиваем их по новому московскому стандарту в среднем за год, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что недавно ремонт завершился в поликлинике № 23 в Некрасовке, где медицинскую помощь смогут получить и взрослые, и дети. Кроме того, работы завершаются в филиале столичной поликлиники № 45 на улице Флотской в Ховрине и в филиале детской поликлиники № 150 на проспекте 40 лет Октября в Люблине. Их открытие запланировано в ближайшее время.

Также Сергей Собянин добавил, что строительство медицинских учреждений ведется и в новых местах. Планируется, что к 2024 году в эксплуатацию будет введено 35 зданий с современным оборудованием и новой логистикой, заключил он.