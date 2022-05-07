Куда можно поехать за границу летом 2022 года

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Летом 2022 года для российских туристов будет открыто большое количество направлений: можно попасть в том числе в европейские страны, однако придется лететь с пересадкой. Ряд государств связан с Россией прямым авиасообщением. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, на востребованность конкретного направления влияет его транспортная доступность.

— Для туризма очень важным фактором является наличие прямых или транзитных перелетов. Сейчас есть прямые перелеты, например, в Турцию, ОАЭ, Индию, Египет, на Мальдивы, Шри-Ланку, в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, — перечислил специалист.

Эксперт отметил, что страны Шенгенского соглашения выдают визы, однако лететь туда придется с пересадками. К таким государствам относятся Греция, Испания, Италия, Франция, Австрия, Швейцария и многие другие европейские страны. В зависимости от страны и типа перелета нужно выбирать наиболее оптимальные маршруты, так как стыковка иногда отнимает много времени. Здесь удобнее обращаться к турагентам, пояснил Горин.

Не стоит забывать, что в некоторых государствах нельзя расплачиваться картами российских банков, подчеркнул собеседник «ВМ».

— За рубежом во многих странах не работают наши карты. Есть страны, в которых работает только карта «Мир». В связи с этим сейчас у туристов стала популярной возможность полной оплаты тура и дополнительных услуг через турагента. Можно даже положить депозит в рублях, который туроператор конвертирует и заносит на личный счет туриста. Ситуацию в конкретной стране тоже лучше уточнять у туроператора, — посоветовал специалист.

Если в выбранной стране присутствуют проблемы с оплатой, стоит предварительно приобрести валюту, рекомендовал Горин. Максимальный размер суммы, которую можно вывезти, — 10 тысяч долларов.

Стоит помнить и о коронавирусных ограничениях, заметил собеседник «ВМ».

— Нужно учитывать правила въезда в ту или иную страну. Не надо забывать, что есть еще страны с пандемическими ограничениями. Это нужно предварительно изучать. Вся информация есть у туроператоров, они расскажут, где и какие правила. Не надо забывать также о медицинской страховке, — посоветовал специалист.

Большую часть предложений на летний период составляют рейсы в Турцию, отметил Горин. Это направление традиционно остается популярным у россиян, а значительное количество рейсов делает билеты доступными по цене. Также есть большое количество предложений в Египет. Говорить о спросе на ближние к России страны пока рано, это можно будет сделать только после сезона, подытожил эксперт.