Собянин объявил об открытии летнего сезона в музеях-заповедниках Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Столичные музеи-заповедники открыли летний сезон. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 7 мая.

— В музеях-заповедниках Москвы открылся летний сезон. В парках гостей ждут экскурсионные программы и мастер-классы, заработали пункты проката и лодочные станции, — сказал глава города.

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Так, в Музее-заповеднике «Царицыно» жители смогут отдохнуть в веревочном парке, заняться спортом, а также полюбоваться на светодинамический фонтан. При этом Музей-заповедник «Коломенский» открыл пункты проката велосипедов, веломобилей, детских электромобилей и самокатов.

Уточняется, что городские парки перешли на летний режим работы. Гулять по аллеям в «Коломенском» и «Царицыне» можно до полуночи, написал Собянин в Telegram-канале.

1 мая Собянин сообщил об открытии спортивного сезона в парках столицы. Жители Москвы смогут принять участие забегах, получить уроки танцев, записаться в бесплатные секции скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры и оздоровительной гимнастики, а любители самостоятельных тренировок смогут воспользоваться тренажерами и беговыми дорожками.