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Малышева: Имеющийся диабет можно узнать по неочевидным признакам

Александр Афонин
Общество
Малышева: Имеющийся диабет можно узнать по неочевидным признакам
Фото: depositphotos

Сахарный диабет может проявляться неочевидными признаками. Нередко они принимаются за обыденные и неопасные явления. Такое мнение выразила известный российский врач Елена Малышева.

По словам специалиста, заболевание может заявить о себе обостренным аппетитом или перееданием.

— Инсулина много, сахар падает, и из-за этого человек до дрожи хочет есть, наступают приступы обжорства, — сказала она.

Особенность связана с повышением уровня инсулина. Он заставляет организм усиленно бороться с повышением уровня сахара, что и вызывает сильное чувство голода.

Усиленная выработка инсулина приводит к тому, что глюкоза, которая состоит в сахаре, не доходит до мозга в прежнем объеме. В этот момент активизируются рецепторы голода.

Малышева добавила, что еще одним неявным признаком служит ощущение сухости в горле и склонность к частому мочеиспусканию, передает «Медик Форум».

Эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, какие продукты помогают снизить сахар в крови. Эксперт рекомендует иметь дома качественный белок, который можно легко и быстро приготовить.

Здоровье сахарный диабет Елена Малышева
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