Праздничные мероприятия к Дню Победы пройдут в 28 парках Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в 28 парках города. Об этом в субботу, 7 мая, сообщила заместитель директора Мосгорпарка Дарья Косинова.

— Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году пройдут в 28 парках, подведомственных департаменту культуры. Программы запланированы с 13:00 до 22:00, — сказала представитель ведомства.

Так, на Фонтанной площади в Парке Горького будет работать Международная сцена «Бессмертного полка». В парке «Сокольники» по Главной аллее и Большому кругу пройдет шествие оркестра.

Для посетителей сада «Эрмитаж» подготовлена выставка советских ретроавтомобилей, а вечером состоится традиционный костюмированный Бал Победы. Спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» покажут в парке «Кузьминки».

Там же уличные художники напишут картины на тему Великой Отечественной войны. Косинова добавила, что праздничная программа завершится фейерверком, он будет запущен на 19 площадках, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о праздничной культурной программе в Москве 9 мая. В День Победы столица порадует жителей более чем 100 мероприятиями.