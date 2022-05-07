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Диетолог Соломатина перечислила продукты, обладающие омолаживающим эффектом

Игорь Синельников

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Общество
Какие продукты обладают омолаживающим эффектом
Фото: pexels.com

Омолаживающим эффектом обладают овощи, фрукты, продукты ферментации, а также белковые продукты и продукты, богатые антиоксидантами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, исследования долгожителей показали, что они употребляют строго определенные продукты.

— В рацион питания долгожителей входит большое количество овощей, фрукты тоже есть, но их меньше. Плюс кисломолочные продукты: в разных странах это может быть кефир, простокваша, кумыс и т. д. На продукты ферментации сейчас тоже делают ставку. Во многих местах, где сохранились долгожители, они едят ферментированные продукты. Мы в основном только капусту заквашиваем, моченые яблоки — редкость, моченые ягоды — тоже, — рассказала собеседница «ВМ».

Не менее полезны продукты, богатые антиоксидантами, подчеркнула врач. Так, это продукты, которые содержат витамины С, А и Е. В частности, витамин С есть в квашенной капусте, черной смородине, шиповнике, яблоках и цитрусовых, витамин А — в облепихе, тыкве, абрикосах и моркови, а Е — в семечках, орехах и растительных маслах, перечислила Соломатина.

Хорошим омолаживающим эффектом обладают янтарная кислота и антоцианы, отметила диетолог.

— Янтарная кислота является антиоксидантом: ее содержит квашенная капуста или зеленый крыжовник. Полезны для здоровья антоцианы — это черника, голубика, ежевика, слива, черноплодная рябина — все, что окрашено в черный цвет, — объяснила Соломатина.

Омега-3 жирные кислоты оказывают омолаживающее действие, отметила врач: так, они содержатся в жирной рыбе и льняном масле. Оливковое масло также оказывает омолаживающее действие.

Стоит включить в рацион белковые продукты, заметила собеседница «ВМ».

— Многие считают, что белок зашлаковывает. Белок животного происхождения оставляет определенные эндотоксины, но без него очень сложно строятся наши коллагены и ткани. Для омоложения тоже нужен белок. Можно тоже сказать, что это компонент омоложения, — заключила диетолог.

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