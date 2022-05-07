Telegraph: Европейские курорты разоряются без туристов из России

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Европейские курорты переживают тяжелые времена из-за отсутствия российских путешественников. Об этом в субботу, 7 мая, сообщило британское издание The Telegraph.

— Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями, — говорится в материале.

По словам журналиста Ника Сквайрса, российские туристы раньше тратили большие деньги во время отдыха в ЕС. Таким образом, больше всех может пострадать Кипр, чья экономика на четверть зависит от туризма.

Ассоциация отелей республики на данный момент принимает меры по привлечению отдыхающих из Великобритании, Израиля, Германии и скандинавских стран. Похожая ситуация наблюдается во Франции, Италии, Чехии и Черногории, их будущее остается неопределенным, передает РИА Новости.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, зачем европейские страны отменяют ограничения на въезд для российских граждан. По его словам, это связано с надеждой заработать на туризме в преддверии летнего сезона.

По словам специалиста, только недавно был завершен вывоз российских туристов из разных государств. Туроператоры опасаются формировать туры в европейские страны из-за повышенных рисков, отметил собеседник «ВМ». Тем не менее многие государства надеются заработать на российских туристах, подчеркнул Барзыкин.