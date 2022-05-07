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Столичные кадеты-юнармейцы готовятся к параду на 9 Мая

Егор Провоторов
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Столичные кадеты-юнармейцы готовятся к параду на 9 Мая
Кадеты Ольга Комолова, Иван Гончаров (в центре) и Александр Гончаров изучают материалы о Великой Отечественной войне, которые находятся в архиве школьного музея / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, в седьмой раз примут участие воспитанники Первого Московского кадетского корпуса. Официальный сайт мэра Москвы рассказал о подготовке кадетов-юнармейцев к празднованию Дня Победы.

В парадном строю на 9 Мая пройдут два расчета юнармейцев из числа кадетов столичного военного учебного заведения. Возглавит строй начальник главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

— Для ребят огромное значение имеет возможность пройти по Красной площади, поприветствовать ветеранов, почтить память погибших. Кадеты-юнармейцы Первого Московского кадетского корпуса заслужили это право, демонстрируя отличные результаты в учебе и строевой подготовке, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Готовиться к параду кадеты начали зимой. Первоначально ребята оттачивали шаг на занятиях в кадетском корпусе, потом на Поклонной горе стремились выровнять строй и сделать шаги синхронными. С начала апреля юнармейцы продолжили подготовку к торжественному мероприятию на полигоне в Алабине.

Многих детей в кадетские классы приводят родители, при этом существуют и исключения. Десятиклассник Никита Груздев, к примеру, выбрал кадетское образование самостоятельно. Он хочет продолжить семейную военную династию. Он будет нести знамя движения «Юнармия» на параде в Москве.

— Поскольку учусь в кадетском корпусе с пятого класса, привык ходить строевым шагом, знаю строевые приемы «равняйсь!», «смирно!», «вольно!» и другие. Настроение хорошее. Мне предстоит почетное и ответственное задание, — отмечает он в интервью Mos.ru.

Накануне московские кадеты рассказали о выборе профессии и продолжении традиций своей семьи

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