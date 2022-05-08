Бесплатную праздничную программу подготовил Музей Победы в канун 9 Мая

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы пригласил жителей и гостей столичного региона провести длинные выходные с 8 по 10 мая. Для посетителей культурного учреждения подготовлена большая бесплатная программа, которая посвящена празднованию 77-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. В музее пройдут спектакли, концерты и показы отечественного кино, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе культурного учреждения.

В воскресенье, 8 мая, в 14:10 в Зале Полководцев начнется концерт Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Перед гостями музея выступит Детский музыкальный театр «Домисолька». В 16:00 музыкальную программу продолжит концерт Академии хорового искусства имени Попова.

В День Победы гостей музея ожидает большая программа с театральным фестивалем, концертами патриотической песни, мастер-классами, а также праздничным салютом.

На следующий после праздника день в Зале Жуков на сцену выйдут юные артисты школы-студии «ЗнакЪ» Театра для детей и молодежи из Череповца, которые покажут спектакль «Домой». Постановка основана на письмах, которые были единственным средством связи во время войны.

Кроме того, все праздничные дни в Музее Победы в рамках Майского фестиваля правильного кино пройдут бесплатные показы отечественных фильмов. Гостям покажут «28 панфиловцев», «Король ринга – Николай Королев», «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!», «Восхождение», «Крылья», «Две судьбы маршала Худякова».

На следующей неделе в Музее Победы пройдет межконфессиональный патриотический клуб «Мы служим тебе, Россия».