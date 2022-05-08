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В Дептрансе Москвы рассказали об ограничении движения транспорта на 3-й Мытищинской улице

Егор Провоторов
Город
В Дептрансе Москвы рассказали об ограничении движения транспорта на 3-й Мытищинской улице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Со вторника, 10 мая, в Северо-восточном административном округе Москвы, в районе 3-й Мытищинской улицы из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта. Об этом в субботу, 7 мая, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 10 мая в связи с реконструкцией инженерных сетей движение в районе улицы 3-я Мытищинская будет ограничено. Планируется, что второй период работ завершиться 25 октября», — гласит сообщение на канале ведомства в Telegram.

В Дептрансе рассказали, что на пересечении Кулакова и Графского переулков с 10 мая по 15 июня включительно будет частично занята одна полоса и парковочные места для проведения работ. С 12 сентября по 25 октября в этом месте будет восстанавливаться благоустройство, нарушенное инженерными работами.

Аналогичные перекрытия будут на той же улице от дома 12 стр 1 до дома 12 с 16 июня по 24 августа. Благоустройство после инженерных работ будет проводиться в те же даты, что и по первому адресу.

Накануне сообщалось, что два корпуса лечебно-реабилитационного центра планируется построить в деревне Валуево в Новой Москве.

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