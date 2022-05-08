Компенсационные автобусы запустят между станциями МЖД «Волоколамск» и «Шаховская»

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Компенсационные пассажирские автобусы запустят между станциями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) «Волоколамск» и «Шаховская» с 11 мая в течение нескольких дней в неделю по причине приостановки движения электропоездов на данном участке. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

График движения пригородных электричек будет скорректирован 11-12, 14-15, 18-19, 21-22 и 28-29 мая с 11:00 до 17:00. Связано это с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

— В указанное время не будет движения на участке Волоколамск - Благовещенское. Из расписания выведут поезда от «Шаховской» до «Волоколамска», — говорится в сообщении компании.

В ЦППК также уточнили, что из Волоколамска автобусы поедут от железнодорожного вокзала, а в обратном направлении — от автостанции в Шаховской. Для проезда в транспорте будет необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на вышеуказанном маршруте.

В конце марта сообщалось, что в апреле и мае изменится график движения пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) из-за ремонтно-путевых работ.