Спектакль выпускников ГИТИСа собрал полный зал в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) поучаствовали в театральном проекте «Память Победы». В субботу, 7 мая, на сцене Музея Победы артисты представили спектакль «Звездопад», который собрал более 300 зрителей.

Выпускники мастерской народного артиста РФ Сергея Яшина представили постановку по одноименной повести писателя Виктора Астафьева. Произведение повествует об истории первой любви в годы Великой Отечественной войны, сюжет разворачивается в военном госпитале.

— Спектакль был выпущен мастерской к 75-летию Победы. В канун годовщины празднования 9 Мая символично представить его в главном военно-историческом музее России, — рассказали организаторы пресс-службе Музея.

Постановка актеров ГИТИСа прошла в рамках нового театрального проекта «Память Победы», приуроченного к 77-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. На сцене музея гости смогут лицезреть спектакли и театральные постановки, посвященные боевым действиям тех времен.

Накануне в Музее Победы рассказали о программе бесплатных мероприятий в канун 9 Мая.