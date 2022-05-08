Рогозин: «замазать» причастность США к передаче разведданных Украине вряд ли удастся

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 7 мая, оценил слова директора Центрального разведуправления США (ЦРУ) Уильяма Бернса о недавних утечках в СМИ данных об обмене Штатами разведывательной информацией с Украиной, заявив, что «замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих» и факт передачи Киеву разведданных американцам вряд ли удастся.

Российский чиновник напомнил главе ЦРУ о недавней встрече в Москве. Глава «Роскосмоса» уверен, что Вашингтон передавал Киеву данные, полученные с космических сервисов связи и наблюдения.

— Поздно пить боржоми, мистер Бернс, — заявил Рогозин на своем канале в Telegram.

Накануне газета New York Times сообщила, что США тайно передают Украине данные о событиях на поле боя в режиме онлайн, включающие в себя детали перемещения российских сил после объявления второй фазы специальной военной операции.

После утечки информации об этом в прессу президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с главами ЦРУ, нацразведки и Пентагона потребовал остановить появление в СМИ подобных публикаций.