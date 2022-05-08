Рогозин: «замазать» причастность США к передаче разведданных Украине вряд ли удастся
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 7 мая, оценил слова директора Центрального разведуправления США (ЦРУ) Уильяма Бернса о недавних утечках в СМИ данных об обмене Штатами разведывательной информацией с Украиной, заявив, что «замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих» и факт передачи Киеву разведданных американцам вряд ли удастся.
Российский чиновник напомнил главе ЦРУ о недавней встрече в Москве. Глава «Роскосмоса» уверен, что Вашингтон передавал Киеву данные, полученные с космических сервисов связи и наблюдения.
— Поздно пить боржоми, мистер Бернс, — заявил Рогозин на своем канале в Telegram.
Накануне газета New York Times сообщила, что США тайно передают Украине данные о событиях на поле боя в режиме онлайн, включающие в себя детали перемещения российских сил после объявления второй фазы специальной военной операции.
После утечки информации об этом в прессу президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с главами ЦРУ, нацразведки и Пентагона потребовал остановить появление в СМИ подобных публикаций.